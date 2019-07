SportieGO! Zulte gaat derde jaargang in Anthony Statius

09u09 2 Zulte Omnisportclub SportieGO! Zulte gaat in september zijn derde jaargang in. Kinderen van het eerste tot en met het derde leerjaar kunnen een volledig sportjaar proeven van verschillende sporten en o m de drie lessen komt een andere sport aan bod.

SportieGO! is een initiatief van Sportievak, een door Sport Vlaanderen erkende sportfederatie. Voor de werking doet SportieGO! een beroep op lokale sportclubs die elk hun eigen sporttak komen introduceren bij de jonge sporters. Naast de clublesgevers is er ook een vaste gediplomeerde omnisportlesgever die de kinderen doorheen het volledige traject begeleidt. In Zulte werken vier sportclubs mee, namelijk Taekwondo Saju, voetbalclub Atletico vzw, Waregemse badmintonclub en rugbyclub Waereghem.

In Zulte zijn de SportieGO!-lessen gepland op vrijdag van 16.30 tot 17.30 uur in de sporthal van Zulte of sporadisch in de clubaccommodatie. Inschrijven kan via de website van Sportievak: www.sportievak.be/sportclubs/sportiego. Meer info via www.sportievak.be, info@sportievak.be en 056/26.44.20.