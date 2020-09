SportieGO! laat jeugd proeven van verschillende sporten Anthony Statius

23 september 2020

13u29 0 Zulte Sportievak organiseert voor de vierde keer de omnisportlessenreeks SportieGO! voor de jeugd. De lessen vinden plaats in de sporthal van Zulte.

Met SportieGO! van de Vlaamse sportfederatie Sportievak kunnen kinderen van het eerste tot en met derde leerjaar een volledig sportjaar proeven van verschillende sporten. Om de drie lessen komt een andere sport aan bod en zo kunnen de deelnemers erachter komen waar ze goed in zijn of wat ze leuk vinden.

Voor de werking doet SportieGO! een beroep op lokale sportclubs die elk hun eigen sporttak komen introduceren. Naast de clublesgevers is er ook een vaste gediplomeerde omnisportlesgever die de kinderen dus doorheen het volledige traject begeleidt. In Zulte werken intussen al zeven sportclubs mee, namelijk Taekwondo Saju, voetbalclub Atletico vzw, Badmintonclub Waregem, dansclub Moves & Fun, ropeskippingclub The Handles, volleybalclub VC Kuros Zulte en rugbyclub Waereghem.

In Zulte zijn de SportieGO!-lessen gepland op vrijdag van 16.30 tot 17.30 uur in de gemeentelijke sorthal in de Waalstraat. Inschrijven kan via www.sportievak.be/sportclubs/sportiego.