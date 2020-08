Sporthal Zulte vanaf maandag weer open: kleedkamers, douches en sportcafé blijven wel nog dicht Joeri Seymortier

07 augustus 2020

15u49 4 Zulte De sporthal van Zulte heropent op maandag 10 augustus, na een zomersluiting. De heropening gebeurt coronaproof.

Vanaf maandag kunnen sporters opnieuw terecht in de sporthal van Zulte. “We hebben enkele belangrijke regels opgesteld: kleedkamers en douches worden buiten gebruik gesteld, en ook het sportcafé blijft tot september gesloten,” zegt schepen van Sport Olivier Peirs. “Daarnaast wordt het dragen van een mondmasker ook in de sporthal verplicht. Alleen tijdens het sporten zelf mag het mondmasker af. We raden aan zoveel mogelijk buiten, contactloos en zonder publiek te sporten, en vragen ook om evenementen uit te stellen. Sportclubs worden gevraagd hun leden aan te sporen om het reisadvies bij terugkomst uit oranje of rode zones strikt op te volgen, en een lijst bij te houden van de aanwezige sporters. De sportclubs moeten ook de richtlijnen van de eigen sportfederaties strikt opvolgen. De gemeente zelf voorziet in de sporthal de nodige ontsmettingsproducten.”