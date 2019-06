Sporteldag voor 50-plussers Anthony Statius

12 juni 2019

09u58 0 Zulte De gemeentelijke sportdienst van Zulte organiseert op vrijdag 14 juni de jaarlijkse Sporteldag voor 50-plussers.

Tijdens deze Sporteldag kunnen 50-plussers kennismaken met allerlei leuke en laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten. Deze activiteiten zijn afgestemd op hun leeftijd en zo is er curling, netbal, een infosessie omtrent veilig fietsen, een initiatie ‘Vallen zonder zorgen’, body & mind en een fietstocht van twee uur in en rond Zulte.

In de deelnameprijs van 5 euro is een sportverzekering, drinkyoghurt, stukje fruit, soep, koffie en koekje inbegrepen. Meer info via www.zulte.be.