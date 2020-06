Speelstraat aanvragen kan tot 14 juni Anthony Statius

08 juni 2020

18u08 0 Zulte Wie een speelstraat wil aanvragen kan dit nog doen tot en met zondag 14 juni. Kleine speelstraten kunnen t ussen 6 juli en 28 augustus georganiseerd worden.

Het inrichten van een kleine speelstraat houdt in dat de openbare weg tussen 14 en 20 uur verkeersluw wordt gemaakt. Voertuigen van mensen die in de straat wonen of er een garage hebben, prioritaire voertuigen, voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de beheerder van de openbare weg en fietsers hebben nog steeds toegang tot de straat. Deze bestuurders moeten echter stapvoets rijden en ze moeten de doorgang vrij laten voor de spelende kinderen, hen voorrang verlenen en zo nodig stoppen. Ook fietsers moeten afstappen indien nodig.

Om een kleine speelstraat te kunnen inrichten, moet de straat aan enkel voorwaarden voldoen. De maximale snelheid is begrensd tot 50 kilometer per uur, de straat heeft een overheersend woonkarakter, er is geen doorgaand verkeer, er rijden geen bussen, er zijn geen handelszaken die hinder kunnen ondervinden van de speelstraat en er is geen gemeentelijk speelterrein in de nabije omgeving van de straat. Aanvragen voor de organisatie van kleine speelstraten kunnen tot en met zondagavond 14 juni ingediend worden.

Meer info via www.zulte.be/kleine-speelstraten.