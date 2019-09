Speelparadijs in Groeneweg en Stenemolenstraat Anthony Statius

05 september 2019

11u26 0 Zulte De tweejaarlijkse Grote Speelstraat in Olsene vindt plaats op zondag 8 september. De Groeneweg en de Stenemolenstraat worden deels omgetoverd tot een echt speelparadijs boordevol attracties zodat kinderen er vrij, zorgeloos en veilig kunnen spelen.

De Grote Speelstraat zou oorspronkelijk op zondag 17 maart georganiseerd worden. Door de gure weersvoorspellingen besliste het gemeentebestuur, in samenspraak met de leverancier van de attracties, om de het evenement niet te laten doorgaan. Maar uitstel is geen afstel. De Grote Speelstraat zal plaatsvinden op zondagnamiddag 8 september in de Groeneweg en de Stenemolenstraat.

Om 14 uur wordt de Grote Speelstraat feestelijk geopend door de leden van de kindergemeenteraad. Tot 17 uur kan de jeugd zich gratis uitleven op verschillende springkastelen, hindernissenbanen, volksspelen en gocarts. De medewerkers van jeugdhuis ’t Sloefke zullen present zijn om de dorst van de spelende kinderen en ouders te lessen.

Om alles veilig te laten verlopen zijn er enkele verkeersmaatregelen van kracht. De Groeneweg, begrepen tussen huisnummer 8 en het kruispunt met Verbindingsstraat, en de Stenemolenstraat, begrepen tussen huisnummer 40 en het kruispunt met Groeneweg, worden volledig verkeersvrij gemaakt van 9 tot 20 uur. Verder geldt er een stilstaan- en parkeerverbod van 5 tot 20 uur in de Groeneweg, begrepen tussen kruispunt met Houtstraat/Molenstraat/Processiestraat en het kruispunt met Verbindingsstraat, in de Stenemolenstraat, begrepen tussen huisnummer 40 en het kruispunt met Groeneweg en in de Molenstraat en Houtstraat, begrepen tussen kruispunt met Sint-Pieterstraat en kruispunt met Olsenestraat.