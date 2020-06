Spaarkaartactie moet Zultenaren lokaal doen kopen Anthony Statius

25 juni 2020

13u26 7 Zulte Om de lokale handelaars te ondersteunen en de Zultenaren te motiveren om lokaal te kopen, start op woensdag 1 juli de spaarkaartactie ‘Blijf plakken in Zulte’. “De actie loopt tot 30 september en er zijn meer dan 100 prijzen te winnen”, zegt schepen van Lokale Economie Sophie Delaere (Open Zulte).

De adviesraad lokale economie, Unizo en het gemeentebestuur van Zulte willen de lokale handelaars en zelfstandigen ondersteunen bij de heropbouw na de coronacrisis.

“Met de actie ‘Blijf plakken in Zulte’ willen we de consumptie in onze eigen gemeente houden”, legt Sophie Delaere uit. “Klanten kunnen stickers sparen door aankopen te doen in de deelnemende handelszaken. De waarde van een klever is afhankelijk van de activiteit van de handelszaak. Zo krijg je in een horecazaak een blauwe sticker per aankoopschijf van 10 euro. Andere categorieën zijn ‘voeding, drank, plant/dier, bloemen’, waar je een rode sticker krijgt per 10 euro, ‘beauty’ zoals een bezoek aan de kapper waar je een groene sticker krijgt per 10 euro of een bezoek aan de garage of wasserij waar je een zwarte sticker krijgt per bezoek.”

Elektrische wagen

“Elke volle spaarkaart met 25 stickers van minstens 3 verschillende kleuren, komt in aanmerking voor één van de meer dan 100 prijzen, waaronder 1 jaar gratis rijden met een elektrische wagen. Zo stimuleren we de mensen om aankopen te doen in verschillende handelszaken. Er zijn er ondertussen al meer dan 100 handelszaken ingeschreven. Klanten deponeren hun ingevulde spaarkaarten in de urne van de deelnemende handelszaken.”

Inschrijven als handelaar kan nog via www.zulte.be/spaaractie. Op deze pagina staat ook de lijst met deelnemende handelaars en alle informatie over deze actie.