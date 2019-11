Sociaal Huis van Zulte zoekt noodwoningen Anthony Statius

04 november 2019

13u34 1 Zulte Het Sociaal Huis van Zulte zal in de toekomst extra huisvestingsmogelijkheden aanbieden voor mensen in noodsituaties zoals brand uithuiszetting of familiale probleemsituaties. Op korte termijn zal de gemeente alvast één woning op vaste basis huren.

Op de gemeenteraad in oktober kwam de vraag vanuit onder andere oppositiepartij CD&V om in noodwoningen te investeren.

“Zowel bij huisbranden als bij acute familiale probleemsituaties kan onze gemeente momenteel geen veilige thuis bieden voor eigen inwoners in nood”, zegt gemeenteraadslid Sally Cosijns. “Het gaat over situaties waar inwoners plots geen dak meer boven het hoofd hebben. Wij vragen concreet aan het gemeentebestuur om minimaal twee woningen of appartementen te verwerven of eigendommen ter beschikking te stellen als noodwoning. Daarnaast moet er een reglement opgemaakt worden voor noodopvang en tenslotte moet de gemeente concreet afspreken met de Sociale Bouwmaatschappij dat er in geval van nood een vrijstaande woning prioritair wordt toegewezen voor beperkte duur.”

“In noodsituaties zoals brand of familiale problemen kan men terecht bij het Sociaal Huis van Zulte”, zegt schepen van Sociale Zaken Linda Detailleur (N-VA). “De sociale dienst en de dienst huisvesting bekijken de verschillende mogelijkheden en er wordt hard gewerkt aan een gepaste oplossing, vaak in goede samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen. Dit zijn vaak wel complexe situaties, die niet eenvoudig op te lossen zijn. We willen de mogelijkheden van onze dienstverlening vergroten door op permanente basis extra noodhuisvestingsmogelijkheden ter beschikking stellen. Op korte termijn nemen we hiertoe alvast één woning op vaste basis in huur. Andere mogelijkheden worden bekeken in overleg met de sociale dienst. We werken ook een reglement uit dat de terbeschikkingstelling van deze noodwoningen regelt.”