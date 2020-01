Sociaal Huis heeft nieuwe openingsuren Anthony Statius

03 januari 2020

13u37 0 Zulte Het Sociaal Huis van Zulte heeft sinds 1 januari nieuwe openingsuren.

Vanaf nu is het Sociaal Huis langs de Staatsbaan 148 in Zulte iedere weekdag open in de voormiddag van 9 tot 12 uur. Van maandag tot en met donderdag kan je er in de namiddag alleen terecht op afspraak. Op maandag is dit van 13.30 tot 19 uur, en op dinsdag, woensdag en donderdag tot 16 uur. Op vrijdagnamiddag is het Sociaal Huis gesloten.

Meer info via www.zulte.be/sociaal-huis.