Slechtziende fotograaf maakt kalender met blindengeleidehonden voor De Warmste Week Cedric Matthys

13 december 2019

14u36 3 Zulte Mathieu De Sloover kampt met een aandoening aan zijn ogen. De 31-jarige man uit Zulte heeft nog maar tien procent van zijn zicht, maar is toch als hobbyfotograaf aan de slag. Meer zelfs, deze maand verkoopt De Sloover kalenders voor De Warmste Week. De beelden op de kalender schoot hij zelf. “Ik wil tonen tot wat ik in staat ben.”

“Ik heb welgeteld één euro betaald voor mijn blindengeleidehond”, zegt Mathieu De Sloover wanneer we hem donderdagavond thuis ontmoeten. Het zicht van Mathieu gaat al sinds de lagere school achteruit: “Vandaag zie ik nog ongeveer tien procent van wat je normaal gezien ziet. Mijn zicht is veel vernauwd. Als iemand mij een hand probeert te geven, zal ik dat negen op de tien keer niet gezien hebben.”

Door zijn blindengeleidehond Ginger kan Mathieu nog overal heen. “Ik ben opgeleid als elektricien”, zegt hij, “maar die job kon ik niet uitoefenen. Ook mijn vorige werk als administratief medewerker moest ik door mijn verminderd zicht opgeven. Daarom volg ik momenteel een opleiding psychologie aan de UGent. Zonder Ginger geraak ik daar niet. Dankzij haar kan ik toch werken aan een nieuwe carrière.”

Het is intussen de vierde keer dat je een kalender maakt voor De Warmste Week. Hoe kwam je destijds op het idee?

“Ik ben sinds 2010 bezig met fotografie en wilde die passie koppelen aan een actie voor het Belgisch Centrum voor Geleidehonden. Je moet weten: een hond opleiden kost 20.000 à 25.000 euro. Dat is een enorme smak geld. Ik wil dat iedereen in mijn situatie zich een blindengeleidehond kan aanschaffen. Daarom begon ik met het project.”

Het lijkt me niet evident om als slechtziende foto’s te maken. Hoe doe je dat juist?

“Er zijn twee trucjes waarmee ik mijn slecht zicht omzeil. Enerzijds gebruik ik een breedhoeklens. Op die manier kan ik door de zoeker van mijn fototoestel breder zien dan wat ik in het echt zie. De lens is als het ware een prothese voor mijn zicht. Anderzijds is er altijd iemand die mij assisteert. Bij de fotoshoots voor de kalender kon ik bijvoorbeeld niet zien of de hond naar links of naar rechts keek. Mijn assistent geeft me aanwijzingen.”

Bij de vorige edities stonden er enkel blindengeleidenhonden op. Nu werk je ook met politiehonden. Hoe komt dat?

“Elk jaar draait de kalender rond een thema. Ik fotograaf in een niet alledaagse setting. Vorig jaar ging ik bijvoorbeeld naar het circuit van Zolder. Deze keer koos ik ervoor om te werken rond hulpdiensten. Ik plaatste de honden in Sea Kings (helikopters die reddingsoperaties deden op zee, nvdr.), voor brandweervoertuigen of op marineboten. Mijn nonkel, die bij de politie van Drongen werkt, kwam op het idee om er ook politiehonden bij te betrekken. Ik vond het contrast tussen de aaibare blindengeleidehonden en de stoere politiehonden wel mooi.”

Wanneer is een beeld voor jou geslaagd?

“Een foto is voor mij geslaagd als die een emotionele betekenis krijgt. Zo nam ik onlangs een foto van het kindje van een goede vriend. Hij heeft dat beeld in het groot laten afdrukken en het hangt nu in zijn woonkamer. Verder vind ik het interessant om te kunnen kampen met andere hobbyfotografen. Af en toe zijn er mensen die mijn foto’s zien en achteraf versteld staan dat een slechtziende fotograaf ze genomen heeft. Op die manier kan ik tonen tot wat ik in staat ben. De maatschappij schrijft mensen met een beperking te snel af. Het is zeker niet de belangrijkste drijfveer waarom ik fotografeer, maar het is wel een drijfveer. Zelfs als mijn zicht nog verder achteruit zou gaan, dan nog ga ik door. Er bestaan volledig blinde fotografen die van hun beelden 3D-prints laten maken. Het is mogelijk.”

Vorig jaar verkocht Mathieu De Sloover bijna driehonderd kalenders. Daarmee haalde hij iets meer dan 2.300 euro op voor De Warmste Week. Wil jij dat hij dat bedrag dit jaar overschrijdt? Neem dan een kijkje op www.photographingblind.com. Op die site koop je voor tien euro een kalender.