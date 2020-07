Slechts vijf zwemmers wagen zich in Machelput Anthony Statius

18 juli 2020

15u22 0 Zulte Er mag tijdelijk gezwommen worden in Machelenput, maar voorlopig is hier maar weinig interesse voor. Zaterdagmiddag om 14 uur kwamen slechts vijf zwemmers opdagen, waaronder burgemeester Simon Lagrange en schepen Michaël Vandemeulebroecke. “Er kwamen veel positieve reacties, maar jammer genoeg komen maar weinig mensen effectief zwemmen”, zegt de burgemeester.

Op vraag van gemeenteraadslid Fauve Tack is Machelenput de komende vier weekends uitzonderlijk toegankelijk voor zwemmers. Zaterdagmiddag om 14 uur konden de eerste zwemmers zich inschrijven, maar het aantal bleef beperkt tot een groepje van vijf. Naast burgemeester Simon Lagrange, schepen Michaël Vandemeulebroecke en sportpromotor Christophe Verfaillie kwam er één koppel uit Olsene een duikje nemen.

“Wij wilden al altijd eens in Machelenput springen”, zeggen Gregory Laporte en Eline Vermoesen, die sinds drie jaar in Olsene wonen. “We zijn al een paar keer naar Tobbedansen komen kijken en het leek ons leuk om hier ooit eens te zwemmen. Toen we op sociale media zagen passeren dat het uitzonderlijk kon, hebben we ons onmiddellijk ingeschreven. Jammer dat er zo weinig volk is, het water is nochtans heerlijk.”

Ook burgemeester Simon Lagrange vindt het jammer dat de opkomst zo magertjes is. “Er was nochtans mooi weer voorspeld en de reacties op de aankondiging waren zeer positief. Morgen (zondag) zijn er voorlopig twee mensen ingeschreven, maar wie nog wil kopen zwemmen, kan zich ter plaatse nog inschrijven. Na het weekend zullen we alles evalueren, want het heeft geen zin om redders te voorzien en de zwemzone af te bakenen, als er niemand komt opdagen.”

Er kan in de weekends van 18 en 19 juli, 25 en 26 juli, 1 en 2 augustus en 8 en 9 augustus op zaterdag- en zondagnamiddag gezwommen worden, telkens tussen 14 en 18 uur. Inschrijven kan via www.zulte.be/afspraak.