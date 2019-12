Slagerij Chris en Geraldine verzamelt 1.940 euro voor verwaarloosde honden Anthony Statius

07 december 2019

16u04 0 Zulte Slagers Chris en Geraldine van de gelijknamige slagerij uit de Posthoornstraat in Machelen hebben met een actie voor de Warmste Week 1.940 euro ingezameld voor het goede doel.

“Net zoals vorig jaar hebben wij de organisatie ACE/SHIN gesteund”, zegt slager Chris Michels. “SHIN staat voor Spaanse Honden In Nood en deze organisatie zet zich in tegen de mishandeling en het doden van verwaarloosde en mishandelde honden in Zuid-Spanje. Zo hebben wij onder andere een donatie van 60 kilogram aan hondenbrokken voor het asiel in Spanje mogen ontvangen. We willen iedereen bedanken die bijgedragen en gesmuld heeft voor de Spaanse viervoeters.”