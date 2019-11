Sinterklaasweekend met inzamelactie in Guldepoort Anthony Statius

17 november 2019

09u41 0 Zulte Sinterklaas en Zwarte Piet komen op zondag 24 november naar de Guldepoort in Machelen. Ter gelegenheid daarvan organiseert KWB Machelen Aan De Leie de dag daarvoor een inzamelactie van speelgoed, kledij en droge voeding.

KWB Machelen Aan De Leie organiseert volgend weekend opnieuw een sinterklaasweekend voor het goede doel. “Op zaterdag 23 november is iedereen vanaf 13 uur welkom in de Guldepoort om speelgoed, kledij en droge voeding binnen te brengen”, zegt voorzitter Olivier Geeraerts. “We schenken dit met heel veel plezier aan twee organisaties die de minderbedeelde kinderen bereiken, namelijk vzw De Brugge uit Zulte en vzw De Brugse Poort uit Gent. We hopen dat een pak kinderen ook kan genieten van een fijn sinterklaasfeest met cadeautjes. Vorig jaar zamelden we meer dan 100 kilogram droge voeding in, meer dan 2.000 stuks speelgoed, en meer dan 500 stuks kledij en schoenen, een record.”

“Naast de inzameling op zaterdag verwennen we jong en oud op zondag met een goochelshow van Tony Price en het bezoek van de Sint en zijn Zwarte Pieten. Daarnaast zijn er ook wafels te verkrijgen. De inkom van 2 euro per kind schenken we integraal aan BuSo Ter Leie en dit voor de aanleg van een speeltuin met aangepaste toestellen voor hun leerlingen.”