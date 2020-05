Sint-Vincentius brengt met hoogtewerker bewoners en familie bij elkaar Anthony Statius

01 mei 2020

09u22 0 Zulte Het woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Zulte haalt alles uit de kast om de bewoners dichter bij hun familie te brengen tijdens de lockdown. Hiervoor werd deze week een hoogtewerker ingeschakeld.

“Door de coronamaartregelen hebben onze bewoners op dit moment contact met hun familie via de telefoon, digitaal of via het raam en dat is niet altijd gemakkelijk”, zegt Veline Vandenbroeke. “Wij waren dan ook heel blij toen de bouwfirma Deleersnyder uit Zulte voorstelde om een hoogtewerker ter beschikking te stellen om de familie tot aan het raam van de zithoek van de afdelingen te brengen. Onder begeleiding van de medewerkers van het woonzorgcentrum konden bewoner en familie, met de nodige afstand, live met elkaar praten. Dit heeft hen deugd gedaan. Dit initiatief zorgt voor een vrolijke noot bij bewoners, familie en medewerkers die wel allemaal goed kunnen gebruiken in deze periode.”