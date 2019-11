Selectair Inter-Sun Reizen is beste reisagent van het jaar Anthony Statius

20 november 2019

09u04 0 Zulte Franco Dejaeghere en Kathy Demeulemeester hebben met hun reiskantoor Selectair Inter-Sun Reizen in Zulte een prestigieuze award gewonnen op de TM Travel Awards in Antwerpen. Het koppel uit Waregem mag zich de beste reisagent van het jaar noemen.

In 2012 begon het reisbureau Selectair Inter-Sun Reizen in Zulte aan een tweede leven na de overname door de Waregemse Kathy Demeulemeester en haar echtgenoot Franco Dejaeghere. Acht jaar later kreeg het reiskantoor langs de Staatsbaan op de TM travel Awards, de Oscars van de reisindustrie, de award voor beste Leisure Travel Agent 2019.

“De Leisure Travel Agent wordt gekozen door mystery shoppers die op pad gaan langs reiskantoren in heel Vlaanderen”, zegt Kathy. “Zij maken een selectie aan de hand van diverse criteria zoals beroepskennis, onthaal en de uitstraling van het kantoor. Als één van de acht finalisten moesten ik voor de jury twee reizen uitwerken en presenteren, en daarbij zo origineel mogelijk uit de hoek komen. Ons motto is een persoonlijke aanpak, tijd maken voor de klant en spreken uit eigen ervaring om die reis te vinden waar de klant van droomt. Onze jarenlange inzet werd beloond en de motivatie om op dezelfde manier verder te gaan is nu nog groter.”

Meer info via 09/388.87.62, info@inter-sun.be, www.inter-sun.be en de Facebookpagina intersunreizenzulte.