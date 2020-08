Schilder Martin en zijn muze Bianca geven rondleiding in Villa Ter Ide: “De perfecte combinatie tussen jong en oud, zoals haar bewoners”

Zulte

‘Villa Ter Ide’ in Dorpsstraat 48 in het dorpje Machelen bij Zulte is sinds een jaar de woon- en werkplaats van de bekende kunstschilder Martin Wallaert (76), zijn dertig jaar jongere vriendin en muze Bianca Declerck en hun hondje Nipper. Voor onze nieuwe zomerreeks vertelt Martin hoe hij in Machelen terechtkwam, hoe hij er Bianca leerde kennen en hoe hij er uiteindelijk zijn nest vond. “Deze villa zal voor altijd verbonden blijven aan mijn naam”, zegt Martin.