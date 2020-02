Schepen Delaere vervangt burgemeester Lagrange Anthony Statius

19 februari 2020

17u14 0 Zulte De Zultse burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) laat zich wegens ziekte vervangen door schepen en partijgenote Sophie Delaere.

Vorige week donderdag werd burgemeester Simon Lagrange met een longontsteking opgenomen in het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze. Ondertussen is de burgemeester aan de betere hand en mocht hij het ziekenhuis verlaten.

Simon Lagrange moet de komende weken heel veel tijd en rust nemen om te herstellen. Hij hoopt tegen midden maart terug de oude te zijn. Intussen neemt schepen Sophie Delaere verder de taken over als waarnemend burgemeester. Samen met de collega’s in het schepencollege zorgt zij ervoor dat de continuïteit in het gemeentelijk beleid verzekerd is.