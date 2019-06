Safeh Khalid opent pizzeria in hartje Zulte Anthony Statius

05 juni 2019

13u21 0 Zulte Voor een lekkere pizza of pasta is er in Zulte een nieuw adresje bij. Safeh Khalid en zijn vrouw openden onlangs Pizzeria Valsugana langs de Staatsbaan, vlakbij de rotonde. “Alle gerechten worden dagelijks versbereid”, zegt Safeh.

Drie jaar geleden verhuisde Safeh Khalid van de Noord-Italiaanse Valsugana-vallei naar Waregem. Hij werkte er 25 jaar als kok en de voorbije jaren werkte hij in restaurants in Gent en Kortrijk. Onlangs opende hij zijn eigen pizzeria in Zulte. “Hier kan je terecht voor echte Italiaanse pizza’s”, zegt Safeh. “Mijn huisbereid deeg maak ik zo licht mogelijk en alle gerechten worden dagelijks vers gemaakt.

Naast een uitgebreide lijst pizza’s kan je ook pastagerechten zoals lasagne, spaghetti carbonara of tagliatelle met pesto of andere gerechten zoals chicken fajitas, ribbetjes van de chef of verse salades krijgen. “We hebben ook voorgerechten zoals lookbroodjes en chicken wings en als dessert kan je kiezen voor een Italiaanse tiramisu of een appelstrudel. Alle gerechten worden aan huis geleverd of je kan ze hier ter plaatse opeten aan 15% korting.”

Meer info via 09/275.24.19.