Rookmelders tijdelijk uitverkocht Anthony Statius

11 november 2019

11u12 0 Zulte In het gemeentehuis van Zulte zijn tijdelijk geen rookmelders meer te koop. Wegens het grote succes is de tweede voorraad van 500 stuks uitverkocht.

In het gemeentehuis van Zulte kan je sinds maandag 21 oktober rookmelders kopen. Deze zijn vanaf 1 januari verplicht in alle woningen in Vlaanderen.

Wegens het grote succes zijn de rookmelders allemaal de deur uit. De producent stelt alles in het werk om de grote vraag te volgen en voorziet een nieuwe levering in het gemeentehuis van Zulte in de loop van de maand december.

De rookmelders van Stichting Brandwonden worden te koop aangeboden tijdens de openingsuren aan de balie van de diensten Burgerzaken en Vrije Tijd. Ze gaan ongeveer tien jaar mee. De kostprijs bedraagt 16 euro per stuk, waarbij de opbrengst integraal naar het goede doel Stichting Brandwonden gaat.