Roger Raveelmuseum heropent volgende woensdag Anthony Statius

15 mei 2020

11u42 0 Zulte Het Roger Raveelmuseum in Zulte heropent de deuren op woensdag 20 mei. Om alles veilig te laten verlopen hanteert men een reservatiesysteem met timeslots.

In het Roger Raveelmuseum in Machelen (Zulte) wordt de tijdelijke tentoonstelling ‘Muurschilderingen’ verlengd tot en met zondag 14 juni. De vaste collectieopstelling blijft ongewijzigd, maar het is wel de laatste kans de huidige selectie te aanschouwen. Vanaf eind juni presenteert men een nieuwe selectie werken uit de verzameling.

Wie naar het museum wil komen, moet reserveren en dit kan door te mailen naar rogerraveelmuseum@vlaanderen.be of door te bellen naar 09/381.60.00 Het museum is geopend van woensdag tot en met zondag, van 11 tot 17 uur.