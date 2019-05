Roet door brand in West-Vlaanderen waait tot in Zulte Wouter Spillebeen

30 mei 2019

16u13 0 Zulte Door de hevige brand bij het diepvriesgroentenbedrijven Agrafresh en Braecke Trading Company in het West-Vlaamse Bavikhove, vliegt de as tot in Zulte. Verschillende bewoners meldden dat grote stukken roet uit de lucht vielen.

Niemand was in het bedrijf aanwezig toen de hevige brand deze morgen rond 10 uur ontstond. Hoe dat juist kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Tijdens de bluswerken raadde de brandweer aan omwonenden aan om ramen en deuren gesloten te houden omwille van de hevige rookontwikkeling en de ammoniak die in het bedrijf aanwezig was en opgebrand raakte. Ook de gemeente Zulte raadde bewoners via sociale media aan om ramen en deuren gesloten te houden.

“Er kunnen door de wind ook roetdeeltjes in Zulte vallen”, aldus de gemeente. “Deze zijn echter volledig afgekoeld en vormen geen gevaar meer.” Verschillende bewoners van Zulte en vooral deelgemeente Olsene meldden inderdaad dat grote stukken roet naar beneden kwamen.

Intussen blijkt uit metingen dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen bij de brand. Dat meldt burgemeester van Bavikhove Alain Top (sp.a).