Restorecensie. Bistro Marron: verhuisd van Deinze naar Zulte, maar nog altijd een culinair pareltje

Zulte

Bistro Marron mag dan wel verhuisd zijn van Deinze naar Zulte, als geboren en getogen Deinzenaar steek ik graag even de gemeentegrens over om te kijken of chef Sven Goeman zijn kookkunsten niet heeft achtergelaten bij de verhuis. U mag gerust zijn: het nieuwe kader geeft de culinaire ervaring alleen maar extra cachet. Tijd om aan te schuiven voor een nieuwe aflevering van onze restaurantrecensies