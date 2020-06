Restaurant Napoleon opgefrist tijdens lockdown: “Eerste week elke dag open omdat het eindelijk mag” Anthony Statius

14u28 0 Zulte Restaurant Napoleon in Machelen (Zulte) werd tijdens de lockdown volledig opgefrist. Uitbaters Annick Aerts en Denis Colpaert doen deze week uitzonderlijk iedere dag open. “Normaal gezien start onze week pas op donderdag, maar we hebben al zo lang moeten wachten”, zegt Annick.

“Mijn koksvest hangt als weken klaar aan de kapstok en vanavond mag ik ze eindelijk terug aantrekken.” Annick Aerts is opgetogen dat ze opnieuw mag koken voor haar klanten. Echtgenoot Denis en zoon Milan zijn ondertussen bezig met de mise-en-place in de volledig opgeknapte eetzaal.

“De tafels en stoelen, de verlichting, ons fornuis; alles werd vernieuwd”, zegt Annick. “Normaal gezien hadden we op 30 april - de dag dat we drie jaar bestaan - ons grote heropeningsweekend gepland, maar door het coronavirus is dit niet kunnen doorgaan. Onze capaciteit blijft ongeveer gelijk, want sowieso is er bij ons al voldoende ruimte tussen de tafels. Ik vind het namelijk belangrijk dat mensen hun privacy hebben. Bij het binnenkomen vragen we onze klanten om de handen te ontsmetten en in de zaal dragen wij een mondmasker.”

Kaartjes en bloemen

Normaal gezien is restaurant Napoleon open vanaf donderdag, maar Annick en Denis openen deze week uitzonderlijk ook op maandag, dinsdag, en woensdag. “Waarom? Omdat het eindelijk mag”, zegt Annick. “We hebben onze klanten gemist en onze vaste klanten hebben ons duidelijk ook gemist. We hebben de voorbije periode heel wat kaartjes en bloemen gekregen. Ook de telefoontjes om te vragen hoe het met ons gaat, hebben deugd gedaan. Om hen naar hier te lokken, hebben we niet enkel een nieuws interieur, ook de menukaart werd vernieuwd. Naast de klassiekers zoals chateaubriand hebben we salades, pasta’s en vegetarische gerechten in de aanbieding. Kom gerust proeven!”