Restafvalzak iets duurder, milieutaks afgeschaft Anthony Statius

09 januari 2020

15u56 2 Zulte De prijs van restafvalzakken in Zulte is gestegen van 1 naar 1,50 euro. Ter compensatie werd de jaarlijkse milieubelasting van 30 euro afgeschaft.

Op de gemeenteraad van 17 december 2019 werd beslist dat de prijs van restafvalzakken opgetrokken wordt naar 1,50 euro per zak. Vroeger kostten restafvalzakken in Zulte 1 euro. Deze nieuwe prijs werd ingevoerd vanaf 20 december.

“We hanteren hier het principe van ‘de vervuiler betaalt’”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “Ter compensatie werd de vaste milieutaks van 30 euro per gezin of per bedrijf afgeschaft. De vaste kosten vallen weg, je betaalt enkel naargelang je gebruik van vuilniszakken. Dit zal voor veel gezinnen goedkoper uitkomen. Belangrijk om te weten is dat de afvalzakken zelf niet veranderen. In het verleden moesten de restafvalzakken bij een prijswijziging voorzien worden van een sticker die het prijsverschil compenseerde. Voor deze laatste wijziging is dit niet nodig. De reeds aangekochte restafvalzakken blijven dus geldig en kunnen dus perfect opgebruikt worden.”