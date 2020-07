Reis naar de Boer schiet uit de startblokken: eerste pop-upcamping op koeienweide naast kasteeldreef Anthony Statius

15 juli 2020

08u35 0 Zulte Voor een unieke kampeerervaring kan iedereen vanaf volgende week de tent opzetten aan ‘Chateau Weiland’ een weide naast de kasteeldreef van Olsene (Zulte). Eigenaar Didier Cannie en boer Patrick Vandekerckhove zijn hiermee de eersten die hun domein ter beschikking stellen van Voor een unieke kampeerervaring kan iedereen vanaf volgende week de tent opzetten aan ‘Chateau Weiland’ een weide naast de kasteeldreef van Olsene (Zulte). Eigenaar Didier Cannie en boer Patrick Vandekerckhove zijn hiermee de eersten die hun domein ter beschikking stellen van Reis naar de Boer , het nieuwe initiatief van enkele Machelenaars. “Kamperen tussen de koeien vlakbij een kasteel, mooier wordt een staycation niet”, klinkt het.

Een maand geleden kwamen Peter De Greef, zijn zonen Tuur en Pepijn en Arthur Verhegge met Reis naar de Boer naar buiten. De kampeerfanaten uit Machelen deden een oproep naar boeren die één van hun weides willen laten omtoveren tot een gezellige kampeerplaats. Na een maand onderhandelen met verschillende geïnteresseerden, hebben ze een eerste kandidaat gevonden in de Zultse deelgemeente Olsene. Didier Cannie stelt de weide achter zijn huis ter beschikking. Het grasveld, waar boer Patrick Vandekerckhove al twintig jaar zijn koeien laat grazen, ligt naast de pittoreske kasteeldreef van Olsene, omzoomd door bomen en op een boogscheut van het kasteel.

“Toen ik de oproep in de krant zag verschijnen, heb ik na akkoord van Patrick onmiddellijk contact opgenomen met de organisatoren”, zegt Didier Cannie. “Ik was sowieso van plan om samen met mijn zoon Guillaume iets te organiseren op de weide. De kasteeldreef, die eigendom is van de gemeente, kon misschien een obstakel zijn, maar dankzij de goodwill van het lokaal bestuur en de expertise van de omgevingsambtenaar, kregen we groen licht om hier een pop-upcamping op te richten. Het kind moest nog een naam krijgen, en met het bekende tv-programma Chateau Meiland in het achterhoofd heb ik de site Chateau Weiland gedoopt. De voorbereidingen zijn bezig en na goedkeuring van de brandweer hopen we volgende week de eerste kampeerders te mogen ontvangen.”

Arthur Verhegge en zijn team zijn tevreden dat Didier en Patrick de sprong hebben gewaagd. “Wij nemen de marketing, de administratie, het papierwerk en de boekingen op ons”, zegt Arthur. “Op Chateau Weiland is er plaats voor 4 tenten van maximum 6 personen, maar dit kunnen we eventueel nog uitbreiden met 2 tenten. Er zal water, sanitair en elektriciteit voorzien worden. De camping is vlot bereikbaar. Zo is er een bushalte aan de gewestweg (N43) en wie met de auto komt kan wat verderop parkeren aan het voetbalterrein van Olsene.”

Een kampeerplek kost 25 euro per nacht en nog eens 5 euro per kampeerder. Geïnteresseerde boeren en kampeerders kunnen meer info vinden via www.reisnaardeboer.be of info@reisnaardeboer.be.