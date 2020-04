Recyclagepark Zulte open op afspraak Anthony Statius

03 april 2020

08u10 8 Zulte Het r ecyclagepark van Zulte is vanaf dinsdag 7 april opnieuw open, maar enkel op afspraak en onder voorwaarden. Deze regeling geldt voorlopig tot en met 3 mei.

Op afspraak zal het Zultse recyclagepark toegankelijk zijn voor noodzakelijke bezoeken. Slechts een beperkt aantal bezoekers wordt tot het park toegelaten. “Bezoeken die uitgesteld kunnen worden, moeten uitgesteld worden,” zegt schepen van milieu Frederic Hesters, “en dit om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.”

“Het gemeentebestuur vraagt om, naast de federale maatregelen, ook volgende richtlijnen in acht te nemen tijdens een bezoek aan het recyclagepark: kom alleen en blijf in de auto zitten terwijl je wacht om het park binnen te rijden, hou het bezoek zo kort mogelijk en doe handschoenen aan. De containerparkwachters doen er alles aan om het bezoek zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen. Ook de politiediensten zullen een extra oog in het zeil houden. We raden aan om ruim op voorhand een afspraak te maken en er zal slechts 1 reservatie per adres en per week toegestaan worden. Een afspraak maken kan online via www.zulte.be/afspraak of telefonisch via 09/243.14.42", besluit schepen Hesters.