Raveelmuseum ontvangt eerste bezoekers na lockdown: “Eerste dag vakantie spenderen we het liefst tussen de kunstwerken” Anthony Statius

20 mei 2020

14u18 3 Zulte Het Roger Raveelmuseum in Machelen (Zulte) is sinds woensdag weer open voor bezoekers. Huis- en spoedarts Olivier Vandenberghe en zijn vrouw en kinderarts Barbara De Muynck kwamen met hun drie zonen als eerste bezoekers de tentoonstelling Muurschilderingen bewonderen. “Een ideale manier om te ontspannen na een intense periode in het ziekenhuis”, zegt Olivier.

Kunstliefhebbers kunnen opnieuw terecht in het Roger Raveelmuseum. Voorlopig hanteert het museum een reservatiesysteem met timeslots waarbij iedere 10 minuten een bezoeker of een bezoekersbubbel wordt toegelaten. Woensdag was het gezin Vandenberghe-De Muynck uit Zonnebeke er als de kippen bij om naar het museum te komen.

“Het nieuws dat musea mochten openen was nog maar net gelanceerd en ik was al aan het reserveren”, zegt Olivier Vandenberghe. Olivier is huis- en spoedarts en zijn vrouw Barbara werkt als kinderarts. Het koppel stond de voorbije weken in de frontlinie in de oorlog tegen het coronavirus en dit vanuit het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk. “Het is onze eerste dag vakantie sinds half maart”, zegt Olivier. “Vooral de eerste weken na de lockdown waren intens. Na het zien van de toestanden in de Italiaanse ziekenhuizen verwachtten we het ergste, maar al bij al is het goed meegevallen. Zoals bijna alle Vlaamse ziekenhuizen was AZ Groeninge goed voorbereid. Onze vakantie aan zee is in het water gevallen, dus we keken enorm uit naar deze week.”

Bijzondere tentoonstelling

Olivier en Barbara brachten hun zonen Benoit (12), Emile (10) en Jérôme (8) mee naar het Roger Raveelmuseum. “We zijn allebei fervente kunstliefhebbers- en verzamelaars”, zegt Olivier. “We wilden de tentoonstelling Muurschilderingen met werken van toppers zoals Matthieu Ronsse, Koen van den Broek en Sophie Whettnall dan ook zeker niet missen.”

“De tentoonstelling Muurschilderingen werd verlengd tot en met zondag 14 juni”, vetelt conservator Melanie Deboutte. “Naast het afsprakensysteem werd een parcours door het museum uitgestippeld. Bezoekers wordt gevraagd om een mondmasker te dragen.”

Bezoekers kunnen reserveren via rogerraveelmuseum@vlaanderen.be of door te bellen naar 09/381.60.00.