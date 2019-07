Populaire jeugdtrainer Jong Zulte krijgt afscheidsfeestje Anthony Statius

07 juli 2019

13u21 0 Zulte De spelertjes van de U7 en U8 van voetbalclub Jong Zulte hebben zaterdagavond samen met hun ouders een afscheidsfeestje gegeven voor hun geliefde jeugdtrainer Lorenz Blauwblomme. “We waren uitgenodigd op zijn huwelijk en volgend jaar gaan we allemaal samen op weekend”, zegt een van de initiatiefnemers Isabelle De Baere.

Lorenz Blaublomme uit Waregem gaf twee seizoenen training aan de jeugdspelers van Jong Zulte, maar de zeven spelers van U7 en U8 zullen hem nooit vergeten. Zico, Loïc, Casper, Ferran, Gustave, Odille, Henri en hun ouders gaven zaterdagavond een afscheidsfeestje in de Gaston Martenszaal in Zulte.

“Op twee jaar tijd werd er een hechte vriendschapsband gesmeed”, zegt Isabelle De Baere, mama van Zico. “Alle spelers waren vorig jaar uitgenodigd op zijn trouwfeest en Lorenz was aanwezig op de communieviering van de spelers. Alle ouders gingen zoveel mogelijk kijken naar de wedstrijden en erna gingen we vaak nog samen iets eten. We zijn een hechte vriendengroep geworden en volgend jaar gaan we allemaal samen op weekend naar Jabbeke. Op het feestje bracht Lorenz voor iedere speler een verschillende fotokader mee als aandenken aan de leuke tijden die ze samen hebben beleefd.”