Plastic bloempotten en folies voortaan in PMD-zak Anthony Statius

02 juli 2020

16u34 0 Zulte Op het recyclagepark van Zulte worden vanaf nu geen plastic folies meer toegelaten. Ook plastic bloempotjes en plantentrays moeten vanaf dan in de blauwe PMD-zak. Uitsluitend folies, bloempotjes en trays die te groot zijn voor de blauwe PMD-zak zijn nog welkom op het recyclagepark.

In de PMD-zak horen plastic en metalen verpakkingen en drankkartons. Dit zijn plastic flessen, flacons, schaaltjes, vlootjes, bakjes, potjes en tubes, folies, zakjes, bloempotjes en plantentrays. Hier horen geen verpakkingen met kindveilige sluiting of gevarensymbolen, verpakkingen van motorolie, pesticiden en siliconenkits of piepschuim in thuis.

Op het recyclagepark kan je wel nog terecht met folies die te groot zijn voor de PMD-zak. Plastic tafellakens en zwembaden vallen niet onder deze folies.

Meer over inzamelen en recycleren van verpakkingsafval vind je op www.fostplus.be.