Personeel Petersime eet groenten en fruit van De Zonnekouter Anthony Statius

13 februari 2020

17u56 0 Zulte Bioboerderij De Zonnekouter en Petersime lanceren samen het project Harvest at work. Hierbij krijgen de werknemers van het Zultse bedrijf de kans om biologische groenten en fruit aan te kopen op het werk.

De Zonnekouter, de bioboerderij uit Machelen-aan-de-Leie, is het nieuwe decennium gestart met Harvest at work, een project waarbij men lokale, biologische groenten levert aan bedrijven.

Petersime, wereldleider in de productie van broedmachines, start als eerste bedrijf in Zulte een samenwerking met De Zonnekouter. Alle werknemers krijgen de kans om biologische groenten en fruit aan te kopen op het werk. “Ervaring leert dat werkgevers steeds vaker op zoek gaan naar manieren om de gezondheid en het welzijn van hun medewerkers te vergroten”, klinkt het bij De Zonnekouter. “Donderdag kregen een tiental Petersime-werknemers voor het eerst een Harvest at work-pakket geleverd. Zij kunnen kiezen uit verschillende formules: een pakket voor singles, voor kleine of grote gezinnen en groente- en fruitpakketten op maat.”

Meer info via www.dezonnekouter.be.