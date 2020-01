Paul Demets uit Olsene bundelt vier jaar werk als plattelandsdichter Oost-Vlaanderen Joeri Seymortier

30 januari 2020

09u38 0 Zulte Dichter Paul Demets uit Olsene bij Zulte heeft de bundel ‘De aangelanden’ klaar. Het resultaat van vier jaar werk als plattelandsdichter van Oost-Vlaanderen.

De dichtbundel wordt zaterdag voorgesteld in De Scheve Schuur in Machelen, maar die avond is al volzet. “Ik heb geprobeerd om als plattelandsdichter heldere gedichten te schrijven”, zegt Paul Demets. “Omdat ik naast ervaren poëzielezers, ook graag een publiek wou bereiken dat minder met poëzie vertrouwd is. Ik heb de gedichten dan ook op allerlei minder voor de hand liggende plaatsen voorgelezen: tijdens dorpsfeesten, een gezinsfietstocht, op een kerkhof, in parken, in natte weiden, op pleinen in de brandende zon, in een dreef of op bospaden. En in een koeienstal, waar de dieren mij een klaterend applaus gaven. Veel gedichten heb ik op postkaarten laten verspreiden, want die vinden overal hun weg.”

Poëziebundel De aangelanden is een uitgave van Poëziecentrum, en verkrijgbaar bij boekhandel Letters &Co in Deinze. De cultuurraad van Zulte werkt mee.