Pascal De Vreese (T1 Jong Zulte): “Eind augustus nog versterking gezocht, maar niet gevonden” Hans Fruyt

10 september 2020

10u19 0 Zulte Met Gent en Bergen speelde Pascal De Vreese in eerste klasse. Elf jaar geleden stopte hij met voetballen. Bijna onmiddellijk ging hij als trainer aan de slag. Na Otegem, Avelgem, beloften Deinze, Gullegem en beloften Roeselare coacht de 48-jarige De Vreese dit seizoen eersteprovincialer Jong Zulte.

Zondag zit De Vreese voor het eerst in de dug-out bij een match in de Oost-Vlaamse eerste provinciale. Jong Zulte trekt naar Elene-Grotenberge, een ernstig titelkandidaat want de fusieclub stond op de derde plaats toen de vorige competitie halfweg maart door corona definitief werd stopgezet.

“De waardeverhoudingen in eerste provinciale moet ik de komende weken nog leren kennen, maar Elene-Grotenberge zou één van de sterkste teams van de reeks moeten zijn”, blikt De Vreese vooruit. “We hebben onze eerste opponent van het nieuwe seizoen al twee keer gescout. De komende weken ga ik zelf zo veel mogelijk wedstrijden in de reeks volgen. Om alles en iedereen te leren kennen. Wij moeten het voorlopig nog rooien zonder Niels Verschuere, Nicola Steelant en Loïc Gevaert. Verscheure heeft door een letsel nog niets kunnen doen, Steelant is uitgevallen en na kruisbandletsel is het op Gevaert nog twee maanden wachten. Inderdaad, toen ik onderhandelde met Jong Zulte om Frederik D’hollander op te volgen was ik aangenaam verrast dat de club tijdens de transferperiode Kelian Bonny bij Oostkamp had weggeplukt. Ik heb ooit geprobeerd hem naar Gullegem te halen, maar dat is me nooit gelukt. Door een probleem aan de heupbuiger miste hij nu een groot deel van de voorbereiding, maar in onze laatste oefenmatch tegen Moen kon hij 45 minuten spelen.”

Versterking

Bonny moet uit bij EEG nog niet aan de aftrap worden verwacht, maar maakt de verplaatsing wellicht als invaller mee. Op voorwaarde dat hij de trainingen van deze week goed verteert. Met Jong Zulte hoopt Pascal De Vreese beter te doen dan de achtste en negende plaats van de twee voorbije competities. “Jong Zulte is in eerste provinciale een blijver geworden”, weet De Vreese. “Ik hoop iets beter te doen dan de achtste en negende plaats van de twee voorbije seizoenen. Onze kern is vrij beperkt. Vandaar dat we eind augustus uitkeken naar eventuele versterking, maar dat is niet gelukt.”

Meer over Avelgem

Bergen

Bonny

Deinze

EEG

Elene-Grotenberge

Gent

Gullegem