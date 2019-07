Pasar Zulte organiseert zomerwandeling Anthony Statius

24 juli 2019

15u20 0 Zulte Pasar Zulte organiseert op donderdag 25 juli een zomerwandeling in Machelen. Deze start aan de Guldepoort en je kan er ter plaatse inschrijven vanaf 19 uur.

Het parcours van de zomerse avondwandeling is 8 kilometer lang. Na de start aan de Guldepoort verlaat men de verharde wegen en stapt men richting het vroegere station langs paden en wegeltjes waarvan je misschien niet eens het bestaan wist. Aan de Franse Militaire begraafplaats wordt even halt gehouden. Na de wandeling kan men de dorst lessen in de Guldepoort. Leden van Pasar wandelen gratis, niet-leden betalen 1,50 euro.