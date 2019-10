Pannenkoeken voor Gambiaanse schoolkinderen Anthony Statius

10 oktober 2019

15u46 0 Zulte Gilbert Van de Velde en Annie Christiaens organiseren op zondag 13 oktober een pannenkoekennamiddag in het OC in Olsene. De opbrengst gaat naar de Foni Kansala Development Association, dat een kleuterschool en groentetuin in Gambia steunt.

Gilbert en Annie organiseerden jarenlang een benefietmaaltijd ten voordele van hun Gambia-project, maar dit jaar gaan ze voor pannenkoeken en koffie. Iedereen is op zondag 13 oktober welkom tussen 14.30 en 18 uur in het Ontmoetingscentrum in Kerkstraat 36 in Olsene.

Volwassenen betalen 10 euro en kinderen onder de 12 jaar betalen 6 euro. Inschrijven kan via gilbert.vandevelde@telenet.be of 09/388.90.34 of via storting op de rekening BE22 8500 1839 6147, met vermelding van het aantal personen.