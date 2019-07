Overdonderend benefietweekend voor getroffen gezin na woningbrand: “Dit hadden we nooit durven dromen” Sam Ooghe

07 juli 2019

17u03 4 Zulte Spaghetti, pintjes, trucks of pannenkoeken: wat het ook was, dit weekend stond alles in functie van Daniella van Vooren en David Dekyvere en hun kinderen. Een maand geleden verloor het gezin uit Zulte alles in een zware brand, dit weekend hielpen honderden sympathisanten hen uit de nood tijdens twee benefietdagen. “Dit hadden we nooit durven dromen.”

Even terug naar de noodlottige nacht. Op 6 juni om 2.30 uur, terwijl het hele gezin lag te slapen in hun woning in de Staatsbaan, ontstond een banale kortsluiting in de microgolfoven. Beetje bij beetje groeide het vuur uit tot een allesverwoestende brand. Het gezin werd op tijd wakker en kwam er zelf zonder kleerscheuren vanaf. Hun thuis, met hun volledige inboedel, herinneringen en foto’s, bleven achter in de vlammen. Het gezin van zeven kinderen was alles kwijt.

Vandaag zit het gezin nog steeds diep - maar de voorbije maand bracht niet enkel downs. “Wat er gebeurd is na de brand, is werkelijk ongelooflijk”, zegt een geëmotioneerde Daniella van Vooren. “Zulte is massaal buiten gekomen. Mensen hebben massaal spullen verzameld voor ons - we hebben op een bepaald moment zelfs een stop moeten inroepen. We hebben nog altijd geen zicht op wat we nu allemaal hebben, zo veel is er binnengekomen.”

Tweedaagse benefiet

Meteen werden ook plannen gesmeed voor een ambitieuze, tweedaagse benefiet ten voordele van het gezin. Die vond dit weekend plaats. Op zaterdag was er een truckshow in Moerbeke, zondag toch weer in het eigen Zulte. Davy Van Deuren zette zijn schouders onder het eetfestijn van zondag. “We kregen letterlijk binnen de twee uur toestemming van de gemeente om de benefiet te organiseren in het Fiertelhof”, zegt hij. “Ook van de burgemeester kregen we de volle steun. Mensen leven enorm mee met het gezin van David en Daniella.” Ook Davy zelf, natuurlijk, zo benadrukt het gezin talloze keren. Davy ontmoette de familie dit weekend pas voor het eerst - hij organiseerde de benefiet volledig uit eigen beweging, zonder het gezin te kennen. “Ik zou het niet anders gekund hebben. Mijn hart dwong me om het te doen. Maar dit gaat niet om mij, wel om de familie.”

Davy zegt het terwijl het Fiertelhof volloopt. De kapper, de buren, oude vrienden: het lijkt wel alsof heel Zulte het gezin van David en Daniella steunt. “Wij zijn heel dankbaar voor wat mensen doen voor ons. Het is moeilijk onder woorden te brengen. We hadden dit nooit kunnen dromen. De hulp komt van alle kanten, zelfs van mensen die ons helemaal niet kennen.

Terugkeren

Momenteel woont het gezin op de Oude Weg in Zulte. Wennen, is het, en de bedoeling is wel degelijk om terug te keren naar de Staatsbaan. Naar hun echte thuis. De heropbouw zal lang duren, en geld kosten, maar daarvoor dient ook de benefiet. “Voor de kinderen is het een beetje een trauma”, zeggen David en Daniella. “Ze gedroegen zich ook anders, al begint het nu weer wat te verbeteren. We willen heel graag terugkeren. Ons nestje heropbouwen.”