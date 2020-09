Ouders vrije basisschool Zulte bouwen zelf speeltuin voor de kinderen Anthony Statius

25 september 2020

11u40 4 Zulte De ouderraad van de vrije basisschool Zulte heeft zelf een speeltuin gebouwd voor de leerlingen.

In de achtertuin van de school op de Staatsbaan (N43) kunnen de kinderen zich uitleven op houten torens, een hindernissenparcours, een klimmuur, glijbanen, een brandweerstang, een death ride en een tribune. Het idee voor deze nieuwe speeltuin ontstond drie jaar geleden binnen de ouderraad. “De ‘werkgroep buiten’ nam enthousiast het initiatief om dit verder uit te werken”, zegt Ann Van Houtte. “Er kwam een bevraging bij de kinderen over hun droomspeeltuin en ook de leerkrachten, directie en schoolraad mochten suggesties doen. Langzaam kregen de ideeën vorm en ontstonden de eerste plannen. We hebben heel wat stielmannen onder onze ouders en de voorbije twee jaar kwam deze werkgroep elke zaterdag samen om de speeltuin verder op te bouwen.”

“De speeltuin werd gefinancierd met de opbrengst van de kaas- en wijnavonden”, legt Ann uit. “Ook de schoolraad, CERA, Rotary Club Gent en Energy@Home hebben het project financieel gesteund. Dankzij de werkgroep, hun verschillende talenten en onophoudelijk enthousiasme, mogen we fier zijn op het resultaat.

Je kunt de ouderraad steunen door een kaas- of vleesschotel te bestellen via deze link.