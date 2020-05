Oude gedeelte gemeenteschool wordt vernieuwd Anthony Statius

10 mei 2020

09u32 0 Zulte Het oude gedeelte van de gemeenteschool De Vijf Wegen in de Waalstraat in Zulte wordt vernieuwd. Op de laatste gemeenteraad werd het bestek en de raming van 277.272,72 euro voor het aanstellen van een studiebureau goedgekeurd.

Er werd een belangrijke stap gezet voor de vernieuwing van de Zultse gemeenteschool. “Deze duurzame vernieuwing is nodig om de gemeenteschool klaar te zetten voor de toekomst”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “Een deel van de gemeentelijke basisschool werd reeds uitgebreid in 2007 en 2009. Het resterende gedeelte van de oorspronkelijke gebouwen dateert echter nog van 1971 en een nieuwbouw voor dit gedeelte is nodig. Tevens wordt er in de nieuwbouw ook ruimte voorzien voor een extra groepsopvang voor baby’s en peuters. De totale kost wordt geraamd op 2,8 miljoen euro, waarvan de gemeente 70% zal kunnen recupereren via subsidies.”