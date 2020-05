Opnieuw markt in Zulte: blij weerzien tussen de nadarhekken Anthony Statius

24 mei 2020

09u26 0 Zulte Voor het eerst sinds de lockdown konden de Zultenaren zondagvoormiddag opnieuw boodschappen doen op de markt. De opstelling was volledig anders en er stonden meer nadarhekken dan op een veemarkt, maar zo goed als alle marktkramers tekenden present. “Mensen zijn blij dat we terug zijn, dat zie je”, zegt marktverantwoordelijke Philip Vande Cauter.

Handen ontsmetten en eenrichtingsverkeer zijn een vertrouwd beeld geworden op alle Vlaamse markten, die sinds 18 mei terug georganiseerd mogen worden. In Zulte schakelde men stewards van SV Zulte Waregem in om de twee toegangspoorten te bewaken. Iedere bezoeker kreeg een kaartje, die men bij het verlaten van het Gaston Martensplein opnieuw moest afgeven.

“Zo kunnen we bijhouden hoeveel mensen er op de markt rondlopen”, zegt marktverantwoordelijke Philip Vande Cauter, die al 22 jaar met zijn ondergoed en nachtkleding in Zulte staat. “We hebben 150 lopende meter aan kramen, dus er mogen honderd mensen tegelijk binnen. We hebben de marktkramen met de opening naar de buitenkant opgesteld, zodat alle opleggers en nodige materialen in het midden van het plein staan. Hierdoor is er geen parkeergelegenheid, maar er is in de buurt voldoende parking. Nadarhekken zorgen ervoor dat het eenrichtingsverkeer gerespecteerd wordt en dat men op een veilige manier kan aanschuiven. Ik moet zeggen dat het perfect verloopt. Blijven plakken of een terrasje doen zit er nog niet in, maar de mensen zijn blij dat ze ons, de marktkramers, terugzien.”