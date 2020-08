Opnieuw digitale gemeenteraad in Zulte Anthony Statius

24 augustus 2020

15u24 0 Zulte De gemeenteraad in Zulte zal op dinsdag 25 augustus opnieuw digitaal plaatsvinden. Iedereen kan de raadszitting volgen via een YouTubekanaal.

Na enkele digitale gemeenteraden vond in juni de raadszitting van Zulte fysiek plaats in het Ontmoetingscentrum in Olsene. De eerstvolgende zitting, die gepland staat op dinsdag 25 augustus, zal opnieuw digitaal plaatsvinden.

“Door de stijgende coronacijfers werden de federale richtlijnen voor vergaderingen aangescherpt”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “Wij volgen de federale richtlijnen en dus zal de komende gemeenteraad opnieuw digitaal plaatsvinden. Alle geïnteresseerden kunnen de debatten volgen via ons YouTubekanaal. De link naar dit kanaal kan je dinsdagavond vinden via de gemeentelijke website.”