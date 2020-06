Opgepompt grondwater voor buurt en landbouwers Anthony Statius

08u33 0 Zulte De gemeente Zulte wil opgepompt grondwater op bouwwerven zoveel mogelijk capteren zodat buurtbewoners en landbouwers ervan kunnen gebruikmaken.

In Zulte neemt men extra maatregelen tegen de droogte. “Het is belangrijker dan ooit dat we verstandig omspringen met water”, zegt schepen van Openbare Werken Sophie Delaere (Open Zulte). “Op bouwwerven wordt er soms water opgepompt om een kelder te plaatsen. We hebben de regels hieromtrent vorig jaar al strenger gemaakt, maar nu willen we nog een stap verder gaan. Als er geen infiltratie van grondwater mogelijk is in de dichte omgeving, dan moet het water opgevangen worden in een vat zodat de buurt dit water kan gebruiken. Ook aan de landbouwers willen wij de mogelijkheid geven om dit opgepompte water te gebruiken voor het besproeien van hun velden. Op deze manier minimaliseren we de rechtstreekse lozing in de riool. Laat wel duidelijk zijn dat het niet om drinkbaar water gaat.”