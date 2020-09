Openbare toiletten aangepast aan stomapatiënten Anthony Statius

03 september 2020

12u24 0 Zulte De gemeente Zulte zal zijn openbare toiletten stomavriendelijk maken. Dit voorstel werd aangebracht door gemeenteraadslid Katrien De Waele (Open Zulte) en het werd goedgekeurd op de raadszitting van dinsdag 25 augustus.

“Voor mensen met een stoma is het niet evident hun stomamateriaal kwijt te geraken”, aldus Katrien De Waele. “Vooral mannelijke stomapatiënten ervaren vaak dit praktisch probleem in openbare toiletten. Vandaar mijn voorstel om de herentoiletten in onze openbare gebouwen zoals het gemeentehuis, de sporthal en de bibliotheek te voorzien van een aangepaste vuilnisemmer.”

Schepen Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte) was het voorstel genegen. “Een eenvoudige ingreep die veel praktische problemen van stomapatiënten kan oplossen. We zullen dit voorstel dan ook spoedig concreet uitwerken”.