Open Zulte vervangt eetfestijn door ontbijtpakketten, netjes aan huis geleverd Anthony Statius

08 juni 2020

08u06 0 Zulte Open Zulte vervangt zijn jaarlijkse eetfestijn door ontbijtpakketten. Deze pakketten bestaan voor 100 procent uit Zultse producten en ze worden verkocht op zondag 24 oktober.

In normale omstandigheden houdt Open Zulte elk jaar midden oktober een eetfestijn in zaal Fiertelhof. “Vorig jaar konden we ruim 600 mensen verwelkomen, waarvan de grote meerderheid op zondagmiddag”, zegt voorzitter Peter Verdonckt. “Door de coronacrisis is het momenteel onduidelijk of en hoe we dit eetfestijn dit jaar zouden kunnen organiseren. Daarom lanceren we een actie waarmee we onze lokale zelfstandigen een hart onder de riem willen steken. We gaan ontbijtpakketten samenstellen met producten van lokale handelaars. Wie een pakket aankoopt, zal het op zondagmorgen 24 oktober aan huis geleverd krijgen door onze burgemeester, schepenen, raads-, comité- en bestuursleden. Onze mandatarissen komen dus naar de mensen toe in plaats van omgekeerd. Na de zomervakantie zal iedere inwoner verder geïnformeerd worden over deze actie en de mogelijkheid tot bestelling.”