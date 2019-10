Open Zulte organiseert eetfestijn in Fiertelhof Anthony Statius

14 oktober 2019

14u10 0 Zulte Open Zulte organiseert komend weekend een eetfestijn in het Fiertelhof in Zulte. Iedereen is welkom.

Het eetfestijn van Open Zulte vindt plaats op zaterdagavond 19 oktober en zondagmiddag 20 oktober. Er is keuze tussen kalkoenpavé of zalm aan een prijs van 18 euro, met aperitief inbegrepen. Voor de kinderen zijn er balletjes in tomatensaus aan een prijs van 8 euro. Open Zulte-voorzitter Peter Verdonckt: “Ieders aanwezigheid zou ons veel plezier doen en een grote steun zijn om voort te doen.”

Kaarten kan je bestellen bij alle mandatarissen of via info@openzulte.be