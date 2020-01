Open Zulte klinkt zondag op nieuwe jaar Joeri Seymortier

31 januari 2020

14u36 6 Zulte De nieuwjaarsrecepties van de politieke partijen in Zulte vallen laat. Open Zulte klinkt op zondag 2 februari met de sympathisanten.

De nieuwjaarsmaand is na januari officieel voorbij, maar de partij Open Zulte van burgemeester Simon Lagrange houdt de nieuwjaarsreceptie op zondag 2 februari om 11 uur in de ontmoetingszaal van Olsene. Gastspreker is Tess Minnens uit Deinze, die onlangs verkozen werd tot nationaal voorzitster van Jong Vld. Iedereen wordt zondag uitgenodigd om een glas mee te komen drinken.