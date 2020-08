Ook Vive la Fête en Milo Meskens leggen coronaregels uit Anthony Statius

10u18 0 Zulte Na Han Solo en DJ Proudmich is het de beurt aan Vive la Fête en Milo Meskens om de coronaregels uit te leggen aan alle Zultenaren.

De gemeente Zulte lanceerde vorige week een campagne waarbij lokale ‘influencers’ uit Zulte iedereen herinneren aan de gezondheidsregels omtrent het coronavirus. Komiek Han Solo kwam al aan de beurt en ook DJ Proudmich deed al zijn duit in het zakje.

Vrijdagavond was het de beurt aan Els Pynoo en Danny Mommens van Vive la Fête. Zij goten de coronamaatregelen in een dansbare boodschap. Dit kan je zien op het filmpje hieronder.

Zondag sluit Milo Meskens het weekend af met een persoonlijke boodschap en herinnert er ons met zijn lied “When I feel this way” aan waarom we een tweede lockdown moeten vermijden. Het filmpje met Milo Meskens kan je op zondag 9 augustus vanaf 10 uur bekijken via deze link: https://youtu.be/1v5XYUNjcV4.