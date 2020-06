Onafhankelijke toezichter voor verwijdering asbest Lys Yarns Anthony Statius

01 juni 2020

08u20 0 Zulte Op vraag van gemeenteraadslid Marc Devlieger (CD&V) wordt er een onafhankelijke toezichter aangesteld, die moet controleren dat de asbestplaten van Lys Yarns op een veilige manier worden verwijderd.

De gemeente Zulte is sinds 2018 eigenaar van de site Lys Yarns in het centrum van Zulte. Men wil er op de terreinen van 2,4 hectare groot een stuk ‘Nieuw Zulte’ creëren, tussen de N43 en de Leie. De grond ligt op de hoek van de Staatsbaan met de Boelakendreef. Gemeenteraadslid Marc Devlieger (CD&V) wees op de vorige gemeenteraad de risico’s verbonden aan het verwijderen van de asbesthoudende platen in het dak.

“Er is zo’n 10,000 vierkante meter aan asbesthoudende platen die moeten verwijderd worden alvorens verder kan gewerkt worden”, zegt Marc. “De wet voorziet dat firma’s zelf dienen in te staan voor rapportering van inbreuken bij verwijderen van deze platen, maar ik geloof niet dat de mensen zelf fouten in hun verslagen zullen opnemen. Lys Yarns bevindt zich in de nabijheid van een school en vlakbij de dichtbevolkte kern van Zulte en daarom pleit ik ervoor om een onafhankelijke toezichter te laten aanstellen bij de verwijdering van de asbesthoudende materialen. Ik ben blij dat het voorstel unaniem werd goedgekeurd.”