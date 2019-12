OCMW krijgt subsidie voor aankoop elektrische wagen Anthony Statius

05 december 2019

12u11 0 Zulte OCMW/Sociaal Huis Zulte krijgt een Vlaamse subsidie van 11.781 euro voor de aankoop van een elektrische dienstwagen. Deze subsidie kadert in de campagne ‘Overal stroomversnellers’.

Via de campagne Overal Stroomversnellers kregen steden en gemeenten de kans om lokale energie-investeringsprojecten in te dienen om in aanmerking te komen voor subsidies. Via een online platform werden Vlamingen opgeroepen om te stemmen op hun favoriete project. Zodra minstens één procent van de bevolking van de gemeente een stem had uitgebracht op een project, kon de gemeente aanspraak maken op subsidies.

Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) geeft 850.000 euro subsidies aan vijftig Vlaamse steden en gemeenten. Daarbij zitten twintig steden en gemeenten die openbare gebouwen en openbare verlichting ‘verledden’. Andere besturen kregen hun inwoners dan weer overtuigd voor betere isolatie van openbare gebouwen of investeren in elektrische deelwagens. In het geval van Zulte krijgt het OCMW 11.781 euro voor een elektrische deelwagen.