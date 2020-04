Nog tot eind mei op afspraak naar het recyclagepark Anthony Statius

17 april 2020

13u32 0 Zulte Het recyclagepark van Zulte is nog tot en met 30 mei enkel te bezoeken op afspraak. Deze maatregel werd ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Volgens milieuschepen Frederic Hesters (Open Zulte) wordt de huidige toegangsregeling tot het recyclagepark positief ervaren. “Er zijn nauwelijks wachtrijen, op het park loopt alles vlot en er zijn weinig bezoekers tegelijkertijd aanwezig”, zegt de schepen. “Hierdoor kunnen bezoekers gemakkelijk de afstandsregels respecteren en is het risico op besmetting beperkt. Het coronavirus is nog verre van verdwenen en daarom zetten we dit systeem verder tot en met 30 mei, met mogelijke kans op verlenging.”

“Zultenaren kunnen vanaf nu een afspraak boeken tot en met 30 mei. De regeling blijft enkel op afspraak en onder strikte voorwaarden, met alle fracties behalve asbest, batterijen, elektro-apparaten en textiel. Er wordt slechts 1 reservatie per adres en per week toegestaan. Na evaluatie wordt het aantal toegelaten bezoekers per kwartier wordt verhoogd van 3 naar 4. We raden aan om een bezoek uit te stellen, indien mogelijk.”

Een afspraak maken kan online via www.zulte.be/afspraak of telefonisch via 09/243.14.42.