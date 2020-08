Nog eens drie leiders van chiro Machelen besmet, teller staat nu op negen. Ook lid van speelpleinwerking test positief Anthony Statius

17 augustus 2020

21u03 0 Zulte In de chirogroep uit het Oost-Vlaamse Machelen (Zulte) zijn nog drie extra besmettingen vastgesteld. In de chirogroep uit het Oost-Vlaamse Machelen (Zulte) zijn nog drie extra besmettingen vastgesteld. Zondag raakte bekend dat zes leiders positief testten op het coronavirus en nu blijken nog eens drie leiders besmet. Ook een kindje dat deelnam aan de Machelse speelpleinwerking is besmet, maar dat staat los van het chirokamp.

Chiro Machelen trok begin augustus op zomerkamp naar het Waalse dorpje Gemmenich. Sinds 11 augustus is iedereen weer thuis, maar ondertussen testte een deel van de leidingsploeg positief op corona. Enkele dagen na thuiskomst kreeg een van de leiders van het eerste kampdeel coronasymptomen en liet zich onmiddellijk testen. Sinds 6 augustus was de leider niet meer in contact gekomen met de leden, maar wel nog met de leidingsploeg. Daarom liet de leiding zich ook onmiddellijk testen en ging iedereen in quarantaine.

Zondag bleek dat er zes positieve testen waren. Die dag werden nog zestig leden getest en de resultaten zijn maandagavond bekendgemaakt. “Negentig procent van de testresultaten is gekend”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “Er zijn geen leden van het kamp positief en dat is goed en hoopvol nieuws. Wel hebben nog drie begeleiders van het kamp positief getest. Het contactonderzoek wordt hier dan ook verder gezet. Alle dichte contacten van de positief geteste personen worden gecontacteerd en getest. De negatief geteste personen krijgen binnen enkele dagen een tweede test.”

“Verder is vandaag een positieve test gebleken van een deelnemer aan de Machelse speelpleinwerking”, gaat de burgemeester verder. “Het kindje nam vorige week deel aan de speelpleinwerking in zaal Guldepoort. Alle leden en animatoren van deze speelpleinbubbel zullen getest worden. De ouders worden telefonisch gecontacteerd. Volgens de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid moeten alleen de deelnemers van donderdag 13 en vrijdag 14 augustus getest worden. In overleg werd besloten om ook de deelnemers van maandag 10 tot woensdag 12 augustus te testen. Verder beslisten het gemeentebestuur en de Machelse speelpleinwerking met pijn in het hart om de activiteiten van de speelpleinwerking in Machelen uit voorzorg stop te zetten.”