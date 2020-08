Nog een extra besmetting in Zulte: horecazaak moet 2 weken sluiten Anthony Statius

19 augustus 2020

08u19 0 Zulte In de gemeente Zulte worden momenteel veel coronatesten afgenomen. Bij de leden en de contacten van de getroffen Chiro van Machelen werden geen nieuwe besmettingen vastgesteld, maar burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) laat weten dat er wel een besmetting werd vastgesteld in een horecazaak.

“In een Zultse horecazaak werd er een besmetting vastgesteld bij een medewerker”, zegt burgemeester Simon Lagrange. “De andere medewerkers van deze horecazaak zijn een hoog risico-contact van de positief geteste persoon. Zij worden allen getest en gaan in quarantaine. Hierdoor zal de zaak de komende twee weken gesloten blijven. De klanten van de zaak zijn een laag risico-contact en voor hen is een test niet vereist. Ze dienen een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen en bij symptomen contact te nemen met hun huisarts. Dit werd afgestemd met de huisartsen en het Agentschap Zorg en Gezondheid. De klanten worden hierover persoonlijk ingelicht.”

“Het is duidelijk dat het virus sterk blijft circuleren in onze gemeente en voornamelijk in deelgemeente Machelen”, vervolgt de burgemeester. “Uit voorzorg nemen we maatregelen om bijeenkomsten en contacten hier maximaal te beperken. Verenigingen schorten hun activiteiten op. Voetbalclub KME Machelen doet dat zowel voor de jeugdwerking als voor de beloften en het eerste elftal. Ook de wielertoeristen van de Funbikers zullen even geen groepsritten rijden. Door gezamenlijke inspanningen kunnen we de verdere verspreiding zo goed als mogelijk onder controle houden. Positief is dat we door een nauwe opvolging via de huisartsen nog altijd vrij snel de vinger kunnen leggen op de situatie. Ik wil onze huisartsen hier hartelijk voor bedanken.”